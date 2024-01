Concejal de Jamundí pide protección tras recibir amenazas al parecer de las disidencias

La concejal del municipio de Jamundí, Ivonne Giraldo Rojas, denunció que recibió amenazas en su contra y la de su familia presuntamente por parte del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la concejal, a través de su WhatsApp, el grupo armado ilegal le exige que renuncie a su curul de oposición, la cual recibió tras quedar de segunda en la carrera por la administración municipal.

"Desde el 6 de enero he recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, firmado supuestamente por grupos armados, pidiéndome que renuncie a la curul como concejal de nuestro municipio y me dan plazo hasta el día de hoy 9 de enero para que presente la renuncia o de lo contrario no se hacen responsables de mi vida. Los remitentes se identifican como integrantes del frente 'Jaime Martínez'", relató Giraldo.

De igual manera, la política manifestó que una vez recibió dichas intimidaciones procedió a instaurar la respectiva denuncia ante la fiscalía.

"Confiando en las autoridades y en las instituciones que representan al Estado procedí a instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación", agregó.

Por otro lado, Ivonne Giraldo hizo un llamado al Gobierno departamental, nacional, así como a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que atiendan su situación y le brinden las garantías de seguridad necesarias ante dicha amenaza.

"Hago un llamado urgente a la fiscalía general de la Nación, al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y a la UNP para que atiendan el llamado a proteger la integridad de quienes representamos la democracia en nuestros territorios", dijo Giraldo.

Finalmente, la concejal pidió que se atienda su alerta y rechazó todo tipo de intimidación en contra de la democracia.

"Pido especialmente a la UNP que atienda esta alerta y me brinde la protección que garantice mi seguridad y la de mi familia; no podemos normalizar estos actos contra líderes sociales y representantes, quienes, por el contrario, debemos sentir la confianza y protección del Estado para el ejercicio de nuestras funciones constitucionales", concluyó Ivonne.