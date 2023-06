Concejo de Cali pide militarizar la ciudad ante hechos violentos con hinchas

El robo de las banderas del América sigue generando alteración de orden público en Cali, lo que a juicio de concejales, demanda acciones reales de las autoridades competentes, entre ellas el que el porte legal de armas sea una opción para contrarrestar acciones delictivas.

El concejal por el Partido Conservador, Fernando Tamayo, rechazó las asonadas de motociclistas que se han venido presentando esta semana en Cali, donde hacen disparos al aire generando pánico y zozobra en los residentes de los barrios por donde pasan.

Dijo que por estos hechos se ve una ruptura entre la Secretaría de Seguridad de Cali y la Policía, y agregó que si la Policía no da abasto, se debe sacar a la policía militar.

“El hecho de que un grupo de motociclistas armados ingrese de forma ilegal a una casa de familia ubicada en el barrio San Judas e intimiden a sus propietarios, deja entrever que en Cali hay un grupo de seguridad imponiendo su ley, lo que nos lleva a pensar a que estamos frente a un grupo paramilitar, que debe ser combatido con toda autoridad”, aseveró Fernando Alberto Tamayo Ovalle.

Por su parte, la concejal Ana Leidy Erazo cuestionó la forma como la Secretaría de Seguridad y Justicia está haciendo frente a las problemáticas de inseguridad que vive Cali, por lo que indica que entre las opciones que hay para enfrentar la inseguridad esta que el secretario de dicha dependencia renuncié, se militarice Cali o que se permita el porte legal de armas.

“Primero se ofrece una recompensa para ubicar unas banderas, atizando el conflicto entre barras de fútbol, pero no se genera un plan para atender este tipo de situaciones que son visibles en redes, donde las personas se enfrentan con armas de fuego. Dranguet no pudo con la seguridad y no logró proponer una política pública de seguridad para Cali. El secretario debe renunciar”, agregó Erazo Ruiz.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que en la ciudad fallaba el poder de la Policía y que para combatir la violencia era necesaria la modificación de algunas leyes que permitan la no reincidencia en el delito.

El mandatario le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se consolide una política contra el crimen pero que sea sostenible en el tiempo.