Confirman primer caso de coronavirus en el Concejo de Cali

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca confirmaron el primer contagio de COVID-19, en el Concejo de Cali.

Se trata del concejal Juan Pablo Rojas del ¨Partido Liberal, quien luego de practicarse una prueba con el laboratorio de la Universidad del Valle dio positivo para el virus, por lo que se encuentra aislado preventivamente.

De la misma forma se conoció que el político es asintomático, mientras que las autoridades de salud avanzan en las pruebas a varios integrantes de su familia y personas que tuvieron contacto estrecho con el concejal, para descartar más contagios.

El concejal Rojas manifestó que pudo haberse contagiado cuando visitó algunas comunas para entregar ayudas humanitarias, en medio de la emergencia sanitaria que se registra por la pandemia.

“Hace dos semanas estuve reunido con una persona, quien en una actitud responsable me llamó a decirme que su prueba había sido positiva. Me realicé los análisis por precaución, porque no presentaba los síntomas. Agradezco que me haya informado oportunamente”, aseguró el concejal.

Entre tanto, varios funcionarios de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca, también han resultado afectados por el coronavirus.

Una de las funcionarias contagiadas es la directora del Sisbén de Cali, Claudia María Peláez, quien denunció que tuvo dificultades con su Entidad Prestadora de Salud (EPS), para la toma de su prueba y dio a conocer que se contagió de la COVID-19, por una persona que no notificó que presentaba los síntomas del virus y afectó a varios miembros de su familia, incluyendo a su padre, quien falleció recientemente.

Cabe mencionar que la esposa de Jesús Copete, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, murió por complicaciones relacionadas con el coronavirus. El funcionario de la Gobernación y sus hijos están contagiados del virus.

De acuerdo con el último reporte, el Valle del Cauca registra 20. 875 casos confirmados y 813 fallecidos.