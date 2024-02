Consejo de Seguridad de la ONU escuchó a las víctimas en Buenaventura

Con el objetivo de conocer el avance del capítulo étnico de la implementación de los acuerdos de paz en Buenaventura, el puerto más importante sobre el pacífico, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU con presencia del Gobierno Nacional.

Le puede interesar: Capturan a responsable de amenazas contra el alcalde de Tuluá, Valle

Durante la visita de los delegados de este organismo se escuchó a las víctimas, representantes de organizaciones Afrocolombianas e indígenas y gente de la comunidad.



"Tanto para el Pacífico colombiano, para Buenaventura en particular, pero en general para todo Colombia, la misión, como la expresión del compromiso del Consejo de Seguridad con el país seguirá acompañándolos para estar con ustedes en todos esos esfuerzos de paz, incluyendo los de seguridad, incluyendo los de la implementación del capítulo étnico y me da mucho gusto decirlo, con un Consejo de Seguridad fuerte que apuesta por Colombia, que ha sido un aliado histórico para Colombia y que me da mucho gusto que hoy por tercera vez nos visite, los visite a ustedes", manifestó Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia y y Secretario General Adjunto de la ONU.

En el Consejo de Seguridaad también hizo presencia la vicepresidenta de Colombia y ministra de la igualdad, Francia Márquez y el embajador de los Estados Unidos y canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.

Sobre la Vicepresidenta, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia dijo que celebraba que ella pudiera asistir al Consejo de Seguridad, ya que en el 2019 como lideresa social no pudo hacerlo.

Le puede interesar: Capturan a cabecilla del 'Clan del Golfo' en Cali

"Que el Consejo de Seguridad venga a este puerto es un hecho histórico, una esperanza que reaviva la ilusión de la paz de estos pueblos. Como instituciones no podemos ser inferiores a los anhelos de paz y de justicia social", dijo la Vicepresidenta.