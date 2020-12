Continúa el desplazamiento masivo en Bahía Solano tras crimen de líder indígena

En una escuela del corregimiento Valle, permanecen la mayoría de los 600 indígenas que se han desplazado en Bahía Solano, tras el asesinato del líder Miguel Tapí, quien fue sacado a la fuerza de su casa y encontrado muerto.

Otras personas están autoalbergadas. El desplazamiento masivo continúa, debido al temor de las comunidades a los grupos armados.

Más información: Gobernador indígena fue asesinado en el Chocó, denuncia la Defensoría del Pueblo

El alcalde de Bahía Solano, Ulmer Mosquera, dijo que la administración tiene recursos para garantizar la alimentación hasta este domingo. Por eso, solicitó ayudar urgente a los gobiernos departamental y nacional.

"Continúan llegando más familias. La información que recibí es que vienen más desplazados. Se está generando una crisis humanitaria y, hasta el momento, no hemos recibido apoyo de ninguna otra autoridad. Como alcalde, hacemos un llamado angustioso para que no nos dejen solos en esta situación y esperamos que nos briden ayuda humanitaria. Las condiciones económicas del municipio no nos permite atenderlos por más de dos días", señaló.

Lea además: Desplazamiento masivo en Bahía Solano tras crimen de líder indígena

Además de alimentos, las familias requieren colchonetas, cobijas, ropa y elementos de bioseguridad como tapabocas y alcohol, debido a que se teme un contagio masivo. Durante este año, 17 personas han sido asesinadas en Bahía Solano, así que la administración municipal solicitó un aumento de la fuerza pública.

El homicidio del líder indígena ocurrió en el corregimiento El Valle, ubicado a media hora del casco urbano, y donde hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).