Contra todas las normas, un policía se opone a desalojo de una invasión en Cali

Un Policía que estaba en un procedimiento de desalojo de una invasión en el sector de la Viga en Cali, se solidarizó con los afectados entregó su arma y el radio teléfono e iba a quitarse el uniforme para impedir la acción de las autoridades.

Se conoce que el patrullero de la Policía de apellido Zúñiga Valencia que hacía parte de un grupo de agentes para cumplir una orden de desalojo para restituir un bien público que había sido invadido por 19 familias del departamento de Nariño, se quiso oponer a este procedimiento y defendió a los afectados por la decisión judicial como lo expone en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales.

"Sé que me van a trasladar a un lugar lejano pero no es justo lo que están haciendo. A estas familias no les van a dan viviendas, tampoco los van a reubicar y están abusando de los derechos humanos en plena cuarentena. He desobedecido las órdenes de sacar a estas personas", agregó el patrullero en un vídeo grabado por la comunidad.

Además aseguró que respeta su profesión pero la ejerce solo para proteger a los ciudadanos, " hagan lo que quieran conmigo, si quieren me pueden sacar o me retiro, llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso".



Por este hecho el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestó que la Policía en el cumplimiento del deber nunca pierde su condición humana, "el servidor público no podrá incurrir en ninguna extralimitación y omisión en el cumplimiento de su deber".

A pesar de la resistencia del uniformado el procedimiento se realizó y las familias que llegaron desplazadas por la violencia a Cali desde el departamento de Nariño fueron desalojadas pero sus integrantes reconocieron el valor del patrullero.

"El arriesgó su trabajo y su sueldo, porque dijo que como autoridad no era es justo el procedimiento. Ahora no tenemos donde vivir porque en ese lote que es de una constructora van a empezar a realizar un proyecto", agregó Ana Libia, líder del grupo de familias.