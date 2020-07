Hay indignación en Palmira, Valle, debido a que inescrupulosos pagaron con Bolívares, a un adulto mayor por su trabajo y al que le hicieron creer que le cancelarían con dólares americanos.

Le puede interesar: Valle del Cauca tendrá un robot para agilizar resultados de pruebas COVID

Don Humberto, un hombre de 70 años de edad, se convirtió en la historia que conmovió a la región debido a que por su situación de necesidad, trabajó dos días como cortero de caña, porque ya no tenía con qué comer, pero sus empleadores le pagaron con bolívares, que al cambio no sumaban más de 76 pesos colombianos.

“Ojalá a nadie le suceda lo que me sucedió a mí que un individuo me engañó con esos billetes, con un billete de 20 en billetes de a dos, casi no me salgo de ellos, porque me los rechazaban. Pero los logré cambiar por papa y arrocito”, relató don Humberto.

El caso se viralizó en redes sociales por Camilo Guzmán, un trabajador de la oficina de cambios en Palmira, quien a través de su twitter, contó la historia con la intención de encontrarlo y ayudarlo, pues le impactó la desilusión de don Humberto al enterarse que esos bolívares no valían nada.

"La cara de decepción de don Humberto me arrugo el corazón. Él, después de un silencio me pide el favor de que le informe cuanto puede valer el monto que me había pasado, $5000 bolívares, lo que equivaldría según los datos de hoy a una suma de $76,08 colombianos”, afirmó Camilo.

Le puede interesar: Cali registra una disminución en los contagios del Covid-19

Gracias a que la denuncia fue conocida, el alcalde de Palmira Óscar Escobar pidió encontrar a don Humberto para ayudarlo, lo cual fue posible gracias a las autoridades de la Villa de las Palmas.

Actualmente, don Humberto recibirá apoyo institucional durante el tiempo de pandemia y la Secretaría de Integración social se hará cargo del adulto mayor.