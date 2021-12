Corte Suprema aprueba liquidación de una EPS en el Chocó

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una decisión de suspensión del servicio que interpuso la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la liquidación de la EPS Asociación Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq) en Chocó.

La Corte Suprema de Justicia constató los malos manejos de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) sobre la prestación del servicio de salud a los usuarios afiliados.

Según la Superintendencia, la EPS “tenía la tasa más alta de mortalidad infantil en menores de un año y una de las más altas de mortalidad materna, de mortalidad perinatal, de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición, por infección respiratoria aguda y por enfermedad diarréica aguda”.

En un comunicado sobre la decisión expedido por la Superintendencia, la entidad aseguró que los pacientes afiliados a esa EPS con enfermedades como cáncer “tenían que padecer para que les dieran los medicamentos y para que les autorizaran los tratamientos”.

“Era tan deficiente su gestión que la EPS no conocía el estado real de sus afiliados porque no les realizaba seguimientos efectivos. Entre 2019 y 2020 tuvo 11.630 peticiones, quejas, reclamos y los mayores motivos fueron: demora en asignación de citas de medicina especializada y demora en entrega de medicamentos PBS y No PBS”, dijo la Superintendencia.

Además de esas irregularidades también se comprobó que la EPS presentaba endeudamiento por más de 312 mil millones de pesos, “poniendo en evidencia la limitación para cubrir las obligaciones” y que “incumplía los pagos a sus proveedores y los acuerdos generados con clínicas y hospitales para el pago de recursos por concepto de servicios prestados”