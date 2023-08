Crece la alerta por intimidaciones terroristas de grupos armados en Valle del Cauca

Atemorizados se encuentran los habitantes de los municipios de Bugalagrande, Tuluá, Andalucía y zona montañosa del centro del departamento del Valle del Cauca, tras conocer un panfleto, al parecer de las Autodefensas de Colombia, donde declaran como objetivo militar a ladrones, expendedores de drogas y delincuentes.

En la misiva, el grupo ilegal asegura que durante 48 horas podrían perpetrarse varios ataques, por ello, pide a la comunidad confinarse "no nos hacemos responsables si en medio del fuego cruzado caen niños, madres, esposos, etc.".

Habitantes del centro del territorio departamental piden reforzar el pie de fuerza en esta zona del Valle.

Frente a esta nueva intimidación contra las comunidades, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para brindar seguridad en el territorio.

"Ojalá que el presidente de la República Gustavo Petro entienda, -como yo le he manifestado-, que es un clamor, no del departamento, sino, de los ciudadanos; es decir, no es sólo de los gobernantes, es de todos los vallecaucanos pidiendo el tema de seguridad. Y eso que nosotros estamos bien frente a otros departamentos", sostuvo la gobernadora.

Amenaza por ‘piques’

Por otro lado, también hay zozobra en el municipio de Tuluá tras encontrar una pancarta colgada en el Parque de la Familia, ubicado en el barrio Fátima, donde amenazan de muerte a jóvenes que participen de piques ilegales.

En la misiva, aseguran que dicha actividad "ha cobrado la vida de inocentes en accidentes. Es la última advertencia".

Cabe recordar, que en menos de una semana, se registró un ataque sicarial contra un grupo de motociclistas que participaba de dichos piques ilegales. El hecho dejó dos personas heridas y dos motos incineradas.

Por este hecho, el alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, aseguró que muchos de los participantes son menores de edad, por ello pidió a los padres de familia tener más control de sus hijos para que no arriesguen sus vidas y la de los demás ciudadanos en dichas actividades.