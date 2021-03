Cuatro heridos deja una explosión en Santander de Quilichao

La Policía reportó que en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, cuatro personas resultaron heridas por la activación de un artefacto explosivo al paso de un bus de servicio público, en la vía que conduce a la localidad de Caloto.

De acuerdo a la información que entregaron las autoridades, los hechos se registraron en el sector conocido como "la Ladrillera", donde uno de los patrulleros se subió al bus a realizar una inspección de rutina cuando la carga que estaba a un lado de la vía fue detonada.

Según el relató de los testigos, los vidrios del bus terminaron rotos por la onda expansiva y las esquirlas le causaron heridas a cuatro de los ocupantes del vehículo, entre ellos un menor de edad.

“Queremos repudiar este tipo de hechos terroristas que no hacen otra cosa si no generar temor e inseguridad en nuestra población. Invitamos a toda la ciudadanía que tenga conocimiento sobre este particular para que se comunique con nosotros y a través de la cooperación poder dar con la captura de los responsables de estos hechos terroristas”, manifestó el coronel Jesús Enrique Quintero, comandante encargado del departamento de policía en el Cauca.

Las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Francisco de Paula Santander en el casco urbano de la población donde fueron atendidos.

De acuerdo al parte médico, fueron impactados por las esquirlas en diferentes partes del cuerpo pero no revisten mayor gravedad.

Por ahora las autoridades adjudicaron el ataque a las disidencias de las Frac que delinquen en el norte del Cauca y todo parece indicar que pretendían activar la carga al paso de una patrulla.