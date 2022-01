Cuerpo encontrado en el Pacífico sería del infante de marina desaparecido hace tres días

Un tatuaje sería la pieza clave para determinar si el cuerpo hallado en las últimas 72 horas, en aguas del Pacífico colombiano, corresponde al del joven infante de marina de 18 años, David Sebastián Miranda Pérez, quien desapareció tras ser arrastrado por una ola, el pasado 25 de diciembre en horas de la mañana.

Su madre de crianza, Norma Puerta, confirmó en diálogo con RCN Radio en Barranquilla, que aunque no descarta el hecho de que David Sebastián se haya podido realizar un tatuaje a escondidas de su familia, está casi segura que el cuerpo hallado no se trataría del de su hijastro, dado que nunca le conoció un tatuaje.

"No hemos sabido nada del cuerpo de 'Sebas'. Nos han informado desde la Armada de Panamá que el cuerpo tiene un tatuaje, pero realmente no creemos que sea él, porque David Sebastián no tenía tatuajes", señaló Puerta.

Esta noticia también puede ser de su interés: Capturan a joven de 18 años por violentar físicamente a su hijo de 8 meses en Barranquilla

Y es que recordemos que el pasado 30 de diciembre, la madre biológica del joven David Sebastián Miranda Pérez, Alejandra Pérez -en este caso- junto con su hijo mayor, se trasladaron hasta el departamento del Chocó para identificar el cuerpo hallado.

Sin embargo, el proceso no se pudo culminar por falta de trámites, y porque el proceso mismo de identificación tendrían que surtirlo con Migración Colombia, y no directamente con la Armada panameña, como se había hecho hasta la fecha.

Otra de sus familiares, Luz Estella De La Rosa, sostuvo que con cada día que pasa crece la incertidumbre en la familia Miranda Pérez, por no saber nada de David Sebastián. Sin embargo, conservan la esperanza de volver a verlo con vida y que haya sido arrastrado hacia una isla o a tierra firme, pero no muerto por inmersión como es lo que se sospecha.

Vea además: Confirman los tres primeros casos de ‘ómicron’ en Barranquilla

"Continúa creciendo la incertidumbre para nosotros y nos parece que se está ocultando información. No es posible que haya pasado más de una semana y no sepamos nada de él. Alejandra se fue con su hijo mayor, Brayan, hasta el Chocó para identificar el cuerpo y no fue posible. Pedimos que así como lo entregamos para prestar sus servicios, así mismo aceleren el proceso de búsqueda", puntualizó.

El joven de 18 años, oriundo del municipio de Malambo (Atlántico), y residente en Galapa, desapareció tras ser arrastrado con otros dos compañeros en playas del municipio de Juradó, Chocó.

Desde el sábado 25 de diciembre no se conoce rastro de su paradero, y pese a que un cuerpo fue hallado el día viernes por la Armada panameña, confían en que no sea el de Miranda Pérez.