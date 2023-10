Cuerpos hallados en Cartago corresponden a menores desaparecidos

Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en alto estado de descomposición, en inmediaciones del batallón del municipio de Cartago, norte del Valle, corresponden a dos menores que llevaban varios días desaparecidos.

En diálogo con RCN Radio Cali, el alcalde de Cartago Víctor Álvarez indicó que Medicina Legal determinó que los cuerpos correspondían a los de Carlos Andrés Salazar de 16 años y Daira Alejandra Betancur de 13 años, reportados como desaparecidos hace algunas semanas tras salir de un evento escolar.

"La ciudad de Cartago lamenta la información que Medicina Legal a través de la Fiscalía General de la Nación entregó a los padres de familia, donde confirmaron que los menores encontrados hace unos días en estado de descomposición pertenecen a un joven e 16 y a una menor de 13 años", dijo el alcalde.

De igual manera, el mandatario resaltó que durante esta semana, las autoridades competentes estarían entregando más detalles.

Le puede interesar: Hallan dos cuerpos en Cartago, Valle: investigan si son personas que estaban desaparecidas

"Nos han pasado la información de que las huellas dactilares corresponden a los menores de edad. Esta primera semana estarían dando los cotejos de ADN y una información más detallada para determinar las causas, los móviles y los hechos. Necesitamos información para tomar las acciones correspondientes y dar con los responsables", agregó Álvarez.

Cabe resaltar que este hallazgo se suma al de otros dos menores, de 17 años, que fueron reportados como desaparecidos en el mes de junio y cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados en el interior de una laguna de este municipio del norte del Valle.

"Esta situación genera una alarma en el municipio, principalmente para saber qué es lo que está pasando, por qué las desapariciones, pero también para que la Fiscalía y Medicina Legal den el informe respectivo sobre varios hechos", manifestó.

Cabe resaltar que la Alcaldía de Cartago, junto a la Gobernación del Valle, ofrecen una recompensa de hasta $150 millones para dar con el o los responsables de la desaparición y asesinato de los menores de Cartago.

Lea además: Restos humanos hallados en lago perteneces a jóvenes desaparecidos en Cartago

Hipótesis

Sobre la principal causa de la desaparición y asesinato de los cuatro menores de edad, el alcalde sostuvo que, hasta el momento, las autoridades evalúan varias hipótesis.

"Hasta el momento se ha hablado de banda criminales, situaciones personales de los jóvenes, incluso, que sea un actor criminal o un enfermo mental; no hay una hipótesis clara, por eso le hemos exigido a la fiscalía y al CTI que nos den la información respectiva", aseveró el alcalde.

Según el mandatario Víctor Álvarez, en lo que va corrido del año seis personas han sido reportadas como desaparecidas en Cartago.

Solicitud

El alcalde le realizó una solicitud al presidente de la República Gustavo Petro para que se apersone de la situación y, junto a la Fiscalía coadyuve a conocer qué está pasando con los niños, niñas y adolescentes de Cartago.

Lea además: Investigan incendio en el punto de escrutinio de Cartago, Valle

"Nosotros le hicimos una solicitud al presidente porque él tiene un política de 'paz total' y uno no ve una política clara y Cartago no es ajeno a esa situación (…) Tampoco se ha hecho un Consejo de Seguridad en el Valle, (…), no solamente es mi competencia, en los temas de seguridad, sino de la gobernadora y del presidente", concluyó el alcalde.