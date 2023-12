La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró que cumplirá a cabalidad la orden de arresto, por dos días que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó en su contra.

La mandataria vallecaucana precisó que, aunque el subsecretario de Gobierno no pudo asistir a la reunión con las víctimas, nadie puede desconocer que durante su Gobierno se brindó apoyo y atención a esta población.

"Eso fue una delegación a una reunión que había con víctimas, porque a mí es la que menos me pueden hablar de incumplimiento con el programa de víctimas porque les apoyé absolutamente todo, inclusive hice un 'Valle INN víctimas' solamente para esa población", dijo Roldán en un medio de comunicación nacional.

De igual manera, Clara Luz Roldán explicó que el subsecretario que había delegado para dicha reunión no pudo asistir por problemas de salud, además dijo que aunque se entregaron las constancias, la JEP no las aceptó.

"Hubo una reunión en la que no pude asistir, delegué al secretario de Gobierno, Camilo Murcia, quien a su vez, delegó al subsecretario y él no pudo asistir porque se enfermó, él tiene todas las constancias de que estaba en la Clínica Imbanaco, nosotros presentamos la defensa, pero parece que la JEP no la aceptó", agregó.

Por otro lado, la mandataria sostuvo que interpondrá un recurso y añadió que acatará cabalmente la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz

"Esto es como los fallos de tutela, dan una orden de arresto, esta es de dos días, tengo que cumplirla, ahora, tengo el derecho a otro recurso que interpondremos y que espero que la JEP entienda que son miles los compromisos que tiene uno como gobernadora (...) Yo estaré cumpliendo lo que ordene cabalmente la JEP", aseveró Roldán.

A través de su red social X, la gobernadora del Valle indicó que durante su Gobierno y su vida pública ha respetado a las víctimas y los temas relacionados con la paz.

"(...) Aunque respeto el fallo de la JEP, nunca me he opuesto a la construcción de la paz o el respeto los derechos de las víctimas, cuando toda mi vida pública dice lo contrario. Finalmente, y no menos importante, los temas de paz han sido medulares, no solo en esta Gobernación, sino en toda mi vida pública y política", escribió.