"Decisión del CNE fue política": Tulio Gómez tras confirmarse la revocatoria de su candidatura

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara la revocatoria de la candidatura a la gobernación del Valle de Tulio Gómez, el aspirante insistió en que dicha inhabilidad no existe y que la decisión fue política.

El empresario sostuvo que los contratos que menciona el tribunal electoral, entre el América de Cali y la Administración distrital, nunca se llevaron a cabo y que se trata de una "artimaña política" para sacarlo de la contienda electoral.

"Desde el viernes pasado pedimos que se pronunciaran rápido para que la tutela comience a operar, porque consideramos que la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral fue política", dijo Gómez.

De igual manera, Gómez indicó que dejará el proceso a manos de la justicia. "la justicia será quien decida o defienda mi derecho a ser elegido. La justicia no permitirá que se vulneren mis derechos porque yo no soy contratista del estado y no estoy inhabilitado", manifestó..

El candidato aseveró que, junto a su equipo jurídico, estaba esperando la respuesta del CNE para agotar todos los recursos y llegar a la gobernación del Valle del Cauca.

"Ya empiezan a operar la tutelas, estaban pendientes de agotar los recursos, agotado el recurso del CNE, ya serán los jueces quienes decidirán que pasará con mi candidatura", añadió.

Por otro lado, uno de los abogados del equipo jurídico de Gómez expresó que llegarán a todas las instancias necesarias para defender el derecho de Tulio a ser elegido.

"En estos momentos estamos ante una expectativa del periodismo porque el CNE se tiene que pronunciar en sala plena sobre la ratificación e la convocatoria. En cierto sentido es bueno porque nos da el acceso a poder ratificar otras instancias para ser elegido don Tulio, o cualquier persona que quiera defender su derecho a ser elegido", concluyó el abogado.