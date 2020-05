Decretan ley seca y toque de queda en Cali y otros municipios de Valle

La Alcaldía de Cali decretó la ley seca y el toque de queda para el fin de semana con motivo de la celebración del día de la madre.

Las restricciones, según las autoridades, obedecen también al incumplimiento por parte de los ciudadanos de la cuarentena nacional por la COVID-19.

Le puede interesar: EPS deben $640.000 millones a hospitales del departamento del Valle

La ley seca inicia este viernes 8 de mayo a las 12 del mediodía y termina el lunes 11 a las 6 de la mañana.

“La medida se sintoniza con la ley seca departamental, y prohíbe el expendio y consumo de licor en el espacio público, se sustenta en que es un fin de semana muy movido por ser el fin de semana de la celebración de la mamá que normalmente hay mucha ingesta de licor y más de cuatro mil reuniones informales”, afirmó el secretario de Seguridad Carlos Rojas.

La otra medida que se implementó es el toque de queda que regirá por los tres días –viernes, sábado y domingo de la siguiente manera:

Viernes: 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del sábado.

Sábado: 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del domingo

Domingo: 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del lunes.

“Estamos seguros que en la medida que tengamos estas restricciones, vamos a ser mucho más exitosos en la protección de nuestras mamás y abuelas”, aseguró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.

El mandatario en compañía de su gabinete aseguró que verificará el cumplimiento de estas medidas durante el fin de semana y señaló que espera una reducción en los índices históricos de violencia por la celebración del Día de la Madre.

Le puede interesar: Gestor cultural de Cali se suicidó antes de reunión virtual con ministra

De no cumplir con las medidas, el Código de Convivencia y Seguridad ciudadana establece que los infractores se verán acreedores de una sanción de nivel cuatro que representa un Salario Mínimo Legal Vigente.

Municipios como Tuluá, Calima, Candelaria y Buenaventura también implementarán toque de queda. Mientras que en Jamundí serán dos días sin carro.