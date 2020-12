Decretan toque de queda y ley seca durante Navidad y fin de año en Quibdó, Chocó

Para evitar aglomeraciones y más contagios de coronavirus, decretaron toque de queda y ley seca en Quibdó, Chocó, durante las festividades de Navidad y fin de año.

La medida comenzará a regir desde el 24 de diciembre a las 10:00 p.m. y será hasta las 5:00 a.m. del 25 de diciembre. Los días 31 de diciembre y primero de enero, la restricción será en el mismo horario.

El alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, confirmó que también habrá ley seca, el próximo 27 de diciembre, día en la que se disputará la final del fútbol profesional colombiano, pues se prevén aglomeraciones en establecimientos públicos.

Lea también: Cerca de 90 mil personas entrarían y saldrían del país por el aeropuerto de Rionegro este fin de año

"No se permitirá la venta de licor y entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. y los habitantes del municipio deberán permanecer en sus casas, no se podrán aglomerar ni salir a las calles en caravanas", sostuvo.

En Quibdó hay 45 casos activos de coronavirus, lo que representa según las autoridades de salud, un incremento significativo en los contagios.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permanecen tres pacientes, todos con problemas respiratorios y en condiciones graves de salud.

Restricciones en Antioquia

Mientras que, en el Valle de Aburrá, oriente, suroeste y occidente de Antioquia, habrá toque de queda extendido, desde las 8:00 p.m. del 24 de diciembre, hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre, y en el mismo horario el 31 de diciembre hasta el 2 de enero.

Entre tanto, varios alcaldes del departamento han decidido apagar el alumbrado para desincentivar los recorridos nocturnos y evitar así las aglomeraciones y prevenir contagios de coronavirus.

Le puede interesar: Todos los municipios de Antioquia tendrán toque de queda

El gobernador Aníbal Gaviria explicó que Antioquia tiene una ocupación UCI del 76%, pero en regiones como el Valle de Aburrá y oriente está por encima del 80% y 90%.

Si no se toman medidas en este momento, enero podría ser un mes trágico en la atención al coronavirus. Otra de las medidas que se anunciaron en Medellín, es la suspensión de los recorridos por los alumbrados navideños, que volverán a encenderse el 3 de enero de 2021.