Defensoría rechazó anuncio de paro armado del ELN en Chocó

Después de concluir el primer ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se conoció que el grupo armado guerra occidental 'Omar Gómez' anunció un paro armado indefinido, el cual tuvo inicio este jueves 15 de diciembre, a partir de las 6:00 p.m., en Chocó.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio de paro armado e indicó que “no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos, cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz. El anuncio de paro armado no es un mensaje de paz, esto no es un mensaje de reconciliación”, puntualizó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Además, el director de la entidad pidió un cese a la violencia, asegurando que los colombianos no requieren de gestos inequívocos y mucho menos después de adelantar el primer ciclo de negociaciones y de diálogos, en los cuales, los grupos armados se comprometieron a no desplegar acciones contra la población civil.

El Defensor del Pueblo además solicitó la suspensión inmediata de cualquier acción del grupo armado ilegal.

“El mensaje claro desde la Defensoría del Pueblo es que suspendan cualquier acción armada en contra de la población civil”, recalcó Camargo.

De igual manera, el defensor le comunicó al Comando Central de esa guerrilla un pronunciamiento para seguir generando confianza en torno al proceso de diálogo que se viene desarrollando, siempre pensando en la protección y la defensa de los derechos de las víctimas y las comunidades más vulnerables.

Finalmente, el defensor del Pueblo delegó un equipo de las Regionales Chocó y Pacífico, de la Delegada del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Delegada para la Movilidad Humana y de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, para acompañar directamente a la población confinada por cuenta del anuncio de paro armado y articular los esfuerzos interinstitucionales para lograr la garantía de los derechos de las comunidades.