Familiares de Marwin Samir Bonilla Valencia, un menor de 15 años que fue asesinado en Buenaventura denunciaron que el joven fue alcanzado por un impacto de bala que salió del arma de dotación de un uniformado de la Policía.

Según el testimonio de los familiares del menor, este se encontraba observando un procedimiento policial cuando fue alcanzado por las balas.

“Se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo de servicio público, mi hijo venía de trabajar y se detuvo en el sitio para observar el episodio vial. En la zona hizo presencia la policía e inició un altercado. Lo que me informan es que de un momento a otro el uniformado sacó su arma y disparó, alcanzando el proyectil a mi hijo”, afirmó la madre del menor.

La mujer precisó que según el testimonio de la comunidad en ningún momento los involucrados en el accidente sacaron un arma de fuego.

“Él era un niño de tan solo 15 años la Policía me lo arrebató por utilizar la fuerza desmedida, no había necesidad de disparar, nadie más tenía arma. Por qué para apoyar un procedimiento tenía que accionar el arma de dotación, hoy me dejan una gran pérdida”, precisó.

En medio de este incidente otro hombre de 22 años también resultó herido. Familiares indican que el joven transitaba por el sector de camino a su residencia cuando fue sorprendido por una bala.

“Mi primo salía de su peluquería para almorzar en su casa, pasaba por el lugar del accidente, en eso un policía disparó y esa bala lo hirió. Este mismo proyectil le causó la muerte al menor de 15 años”, puntualizó la tía del hombre que también resultó herido en el incidente.

Hasta el momento las autoridades en Buenaventura no se han pronunciado frente a estas denuncias, solo en el informe diario de la Policía se precisa que un hombre de 31 años fue detenido como el responsable del crimen del menor de 15 años.