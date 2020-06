Denuncian obstáculos para excarcelación de presos en Cali

Familiares de los presos de la cárcel de Villahermosa en Cali, denuncian trabas para la liberación de los reclusos que ya han cumplido su tiempo y que aún continúan dentro del centro penitenciario.

La situación los preocupa debido al brote de COVID-19 dentro del reclusorio, que ya ha cobrado la vida de tres personas, una de ellas identificada como José Adonay Gallego de 53 años, quien era elegible para la libertad condicional.

“Se encontraba en hacinamiento, no tenía ningún cuidado a pesar de su condición de salud y ya había cumplido sus 3/5 partes de su sentencia; sin embargo, le negaron la libertad condicional”, aseguró Sandra Milena Torres, hermana de José Adonay.

Actualmente, según organizaciones defensoras de los derechos de las personas privadas de la libertad, muchos elegibles para la libertad condicional, que ya la han solicitado, han encontrado problemas para volver a sus hogares, alejados de los 664 casos positivos de coronavirus reportados por el Inpec dentro de Villahermosa.

María Hurtado, quien tiene a su hijo dentro de la cárcel y que ya tiene el tiempo para salir, pide que no dilaten su proceso. “Mi hijo está muy azarado allá, antes de que, Dios no lo quiera, se me muera o algo, entonces por favor que le agilicen la libertad”, puntualizó.

Según Juan David Castillo, abogado especializado, es una cadena de errores generados desde el Gobierno Nacional, en donde los jueces también tienen responsabilidad.

“Muchos juzgados de ejecución de penas, que son los jueces que se encargan de vigilar las condenas, no están actuando de manera excepcional frente a la situación, sino que están negando los beneficios como prisión domiciliaria, libertad condicional”, sostuvo.

Este viernes la ministra de Justicia, Margarita Cabello, sostendrá una reunión con las autoridades de Cali y el Valle para solucionar problemáticas como el hacinamiento carcelario y el brote por COVID-19 dentro de los centros penitenciarios.