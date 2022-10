Denuncian que alcalde de Cali contrató ‘influencers’ para mejorar su imagen

En diálogo con RCN Mundo, el Abogado especialista en Derecho Público y Magister Análisis Político y Electoral, Daniel Briceño, denunció que el alcalde de Cali gastó más de 150 millones de pesos, entre los años 2021 y lo corrido del 2022, para mejorar la imagen de la Administración Distrital a través de redes sociales.

De acuerdo con el jurista, los gastos de comunicaciones del mandatario caleño se han desbordado, debido a la mala imagen y el mal momento que pasa la Alcaldía, tras varios escándalos.

“Frente a los ‘influencers’ hay contratos que encontramos del año 2021 y 2022; hay contratos actuales que en este momento suman más de 150 millones de pesos, unos $82 millones de pesos en el 2022, y unos $68 millones para el 2021”, precisó el abogado Briceño.

De igual manera, fue enfático en resaltar que lo que más le llamó la atención fue evidenciar cómo pese a que en el convenio se desglosa cada convenio celebrado con los ‘influencers’, no se especifica el contenido, el cual, precisó, duró poco tiempo en diversas redes sociales.

“Lo que nos sorprende del tema es que el material y el producto final de los ‘influencer’ no se encuentra en internet, porque la Alcaldía permite que ellos borren esos contenidos en sólo ocho días, es decir, los caleños pagan de sus impuestos campañas, de las cuales no saben ni siquiera el contenido que dura máximo ocho días o de historias que se eliminan en menos de 24 horas. Tampoco permite que se usen logos oficiales lo que lo hace poco transparente”, añadió.

Entre tanto, Briceño manifestó que el afán de Ospina, al contratar generadores de contenido, está directamente relacionado con recuperar la reputación, específicamente con la población joven, por varias razones, como ser una de los alcaldes peor calificados y poco rechazo de los adultos jóvenes.

“Su voto o las personas que lo podrían estar apoyando son personas más jóvenes debido a que personas adultas rechazan la Alcaldía, de ahí su afán de acomodarse en la población más joven, sobre todo en el rango de 18 y los 25 años, donde Ospina no ha caído tanto, todo esto debido a lo que pasó durante las manifestaciones y el trabajo comunicaciones dirigido a ellos”, añadió el analista político.

Finalmente, el experto en derecho aseguró que pese a que se interpondrá la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, se debe aclarar que no se trata de una falta disciplinaria ni penal, sino moral.

“Todo eso va con copia a la Procuraduría General de la Nación, pero recordemos que en muchos casos no hay falta disciplinaria, ni penal, sino, que hay cosas que aunque estén dentro de la legalidad y la norma, hay ámbitos que son inmorales, que atacan la moralidad pública y sobre todo no están bien. Así estén en el marco de la normatividad no se ven bien", finalizó.

‘Contratos Influencers’

A continuación los convenios celebrados con jóvenes reconocidos en Cali, por su contenido digital, el cual rápidamente se viraliza en redes sociales:

‘Marco Lasso’ publicó nueve reels y 18 historias en tres cuentas distintas por $40.500.000.

‘Marco Lasso’ publicó 17 videos con otros ‘influencers’ como ‘Negro está claro’, ‘Cris Paquel’ y ‘Andrés Lerma’ por valor de $42.000.000.

‘Adolfo Moncada’ publicó ocho videos en un mes con personajes como ‘lettyynico (Una imitación de los personajes de Betty la fea) por valor de $9.832.000.

Adolfo Moncada también publicó cinco videos y cuatro historias por $13.500.000.

Alberto Fernández, célebre en las redes sociales por su apodo de ‘Jualferx’, publicó seis videos y seis historias por $14.400.000

La influencer fitness y de nutrición Camila Ceballos publicó cuatro videos y ocho historias por $14.400.000.

El influenciador y artista Brandon Pérez publicó dos videos y un reel por $6.500.000.