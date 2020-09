Desaparición de seis jóvenes en Buenaventura habría sido en altamar: alcalde

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, aseguró que las autoridades avanzan en las investigaciones tras la desaparición de seis jóvenes desde el pasado 12 de septiembre.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que de acuerdo con las primeras informaciones, estos hechos se habrían registrado en alta mar y agregó que hasta el momento las autoridades marítimas no han reportado ninguna situación que les permita determinar que fue lo que pasó con los jóvenes.

“Tenemos el mismo nivel de preocupación de los familiares, no hay certeza del hecho. Solo algunos familiares de los muchachos están diciendo que están desparecidos, pero todavía no hay claridad de lo que pudo haber pasado. La Armada Nacional no nos ha reportado algún elemento que nos permita deducir que pudo haber pasado”, dijo.

El funcionario señaló además que “estamos hablando del mar pacífico, no necesariamente de la jurisdicción de Buenaventura”.