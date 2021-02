Descubren piscina repleta en Cali, sin distanciamiento social ni desinfección

El hombre que graba las imágenes expresa sorprendido que el lugar “está muy lleno”, al tiempo que asegura que no hay control para evitar un posible brote de contagio de covid-19 en este balneario, ya que tampoco se evidenció desinfección a los asistentes.

En el video, que dura menos de un minuto, se escucha al hombre que graba cuestionar a un presunto empleado del lugar y quien se observa que permite el ingreso de cuanta persona llega.

¿Amigo, usted trabaja acá?, ¿Quién está encargado de controlar el aforo en la piscina, ¡Dios mío! Aquí no hay control, está muy lleno. No hay ninguna medida de seguridad, no hay desinfección”, expresa el ciudadano que denuncia el desorden en ese lugar.

Ante las preguntas el trabajador únicamente se limita a decir que “sí hay protocolos”, sin embargo, el video evidenció todo lo contrario.

Tras conocerse las imágenes, varios usuarios se unieron a la indignación por la irresponsabilidad de los dueños de algunos lugares que ignoran las medidas sanitarias permitiendo, como en este balneario, aglomeraciones, violación de distanciamiento y sin desinfección de los clientes.