Desgarrador relato de policía que ayudó en accidente de avioneta: "da tristeza no poder hacer nada"

En el momento exacto en el que ocurrió el accidente, unos policías que estaban cerca al lugar reaccionaron e hicieron todo lo posible por salvar a los ocupantes de la aeronave, pero dada la gravedad del accidente la misión fue bastante complicada.

El patrullero Ayala, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, dijo que iban pasando cuando observaron el momento en el que la aeronave, que aparentemente estaba realizando prácticas, impactó con el suelo.

Fue en ese momento que dejaron la moto en la que iban, pidieron extintores a los carros que iban pasando e intentaron salvar a los ocupantes de la avioneta.

"Salvamos una vida. Desafortunadamente, es muy duro porque, ver una persona así da tristeza, verlo que uno no puede hacer nada, da tristeza. Son momentos de angustia porque sin conocer la persona uno hace hasta lo imposible para ayudarlo y que uno no pueda llegar allá da tristeza", explicó el uniformado.

El cuerpo de bomberos llegó rápidamente al lugar del accidente, pero dada la fuerza de las llamas fue imposible salvar al otro ocupante de la avioneta.

Por ahora, se desconocen las causas del accidente. Sin embargo, las causas del accidente ya son materia de investigación.