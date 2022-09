Desplazamiento masivo por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó

El 95 por ciento de los habitantes del corregimiento de San Miguel, en el Medio San Juan, Chocó, ya han salido de sus viviendas, tras el temor que les han generado los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Ya van más de 300 familias las que han llegado a diferentes espacios, entre ellos, hasta la cabecera municipal Andagoya.

José Oliver Moreno, alcalde del Medio San Juan, afirmó que los enfrentamientos que fueron detonantes para este desplazamiento ocurrieron en la tarde del lunes, entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana, cuando también se registraron hostigamientos en pleno casco urbano en la mañana del martes, mientras el Ejército realizaba un sobrevuelo en la zona. El alcalde agregó que esta situación ya se había advertido.

"Hubo enfrentamientos antes de ayer, se hizo un sobrevuelo y al parecer como que se salieron del pueblo, porque ellos estaban dentro del pueblo. Los enfrentamientos fueron dentro del pueblo, en el casco urbano de la comunidad. Hay casas averiadas, neveras dañadas, televisores dañados", manifestó el mandatario.



Por lo pronto, se espera la presencia del Ejército Nacional, que no ha logrado llegar al epicentro de los enfrentamientos, que queda a una hora por el río San Juan.



"Ayer tuvimos el consejo de seguridad a primera hora y estamos pendientes de que la fuerza pública entre a la comunidad porque ya están muy cerca, donde hubo los hechos. Quedamos con el compromiso de que ellos cruzaban y ya se instalaban allí, para hacer la verificación porque mientras no vaya el Ejército no puedo yo mandar a nadie a hacer la verificación", indicó el alcalde.

El municipio ya ha atendido 400 familias desplazadas por los constantes hechos e incluso una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo ya había advertido de la situación.



Cabe recordar que el Consejo Comunitario Mayor del San Juan ya había alertado en un comunicado que los habitantes se desplazaron hacia Istmina, Mejía y Andagoya, como pudieron, luego de cruzar por el río San Juan.



En una carta que publicó en redes sociales el líder social Luis Ernesto Olave se evidencia la solicitud que se hizo desde la Administración Municipal de Medio San Juan hacia el Comandante de Batallón de Operaciones Terrestre N° 26 del Ejército Nacional y al ministro de Defensa Iván Velásquez, para que intervinieran ante la oleada de violencia.



Ante esto el ministro manifestó en su cuenta de Twitter: "Las fuerzas militares tienen que recuperar cuanto antes el territorio, para que la población desplazada pueda retornar lo más pronto posible con plenas condiciones de seguridad".