Desvincularán a general (r) asesor de la Alcaldía de Cali por presuntos vínculos con ‘Clan del Golfo’

A través de sus redes sociales, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, anunció que desvincularán de su cargo como asesor de la Secretaría de Seguridad al general en retiro Leonardo Barrera.

El mandatario manifestó que aunque no conoce al exmilitar y cree en la presunción de inocencia y al debido proceso “las declaraciones ante autoridad competente dadas por alias 'Otoniel' que lo vinculan presuntamente a carteles del narcotráfico o a estar en la nómina de dichas organizaciones nos orientan a que de manera inmediata sea desvinculado de dicha Secretaría”, indicó.

La contratación como asesor de la Secretaría de Seguridad del General (R) Barrero fue denunciada en redes sociales en donde, según el denunciante, el excomandante de las Fuerzas Militares ha salido a relucir en los últimos meses como uno de los supuestos ex militares que habrían ayudado a consolidar la organización Clan del Golfo en Nariño y luego fue nombrado por alias ‘Otoniel’ ante la JEP, de ser aliado de las AUC.

Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, indicó que efectivamente quien fuera el comandante de las Fuerzas Militares asesoraba a esa dependencia en temas de narcotráfico, pero que los señalamientos de los declarados delincuentes no habían sido corroborados por la justicia.

"La presunción de inocencia se rompe con una sentencia de un juez; Cuando se dio el caso de alias 'el padrino', la fiscalía certificó que no encontró elementos para vincularlo al juicio. Frente a esto no hay sentencia judicial, no hay antecedentes y no hay investigación. A hoy el señor general no tiene antecedentes penales", indicó el funcionario.

La polémica fue tanta que, desde la concejal Ana Erazo, por el Polo Democrático, dejó constancia en el cabildo manifestando su preocupación e indaga la presencia en una secretaría civil de alguien a quien ella llamó, "una persona de vínculos tan cuestionados".