Director de cacerolazo sinfónico fue amenazado

Luis Alfonso Junior Hoyos Tellez, consejero municipal de juventudes de Cali, denunció que recibió amenazas en contra de su vida y de su familia, por un hombre que se identificó como cabecilla del ELN.

Le puede interesar: En colegio de Cali al menos 50 menores resultaron intoxicados por almuerzo escolar

El consejero municipal también es emprendedor y director y músico del Cacerolazo Sinfónico, un movimiento activista desde la música, reconocido por ser una de las bandas que amenizó la posesión del presidente Gustavo Petro.

Según el líder social y artista, a través de una llamada, un hombre que se identificó como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional, le dijo que lo tenían estudiado porque podrían contar con él para obtener una suma millonaria de dinero.

El interlocutor le dijo que Luis no querría echarse de enemigo al ELN ni el accionar de los fusiles.

"Yo guardaba mucho silencio, no sabía qué decir, porque estaba estupefacto y después de siete minutos me pidió $10'600.000, yo le dije que no tenía ese dinero y me comenzó a pedir la mitad o que con cuánto me comprometía", indicó Luis Hoyos.

El consejero de juventudes ya hizo la denuncia ante el Gaula de la Policía, quienes le dijeron que lo más probable es que fuera una amenaza extorsiva desde las cárceles debido a que el ELN no opera así.

"En la reflexión es curioso que en la amenaza no hayan mencionado mi actividad política (...) quedo alerta y a mi me tranquilizaría que el mismo ELN dijese que no son ellos", puntualizó el Consejero de juventudes.

Le puede interesar: Policía muere en accidente de tránsito en vías del Valle del Cauca

Luis Alfonso Junior manifestó que teme por su seguridad, debido a que es el segundo integrante del Cacerolazo Sinfónico amenazado, el primero Álvaro Herrera, se encuentra exiliado.