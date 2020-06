Director del Dagma de Cali tiene coronavirus

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) de la ciudad de Cali, Carlos Eduardo Calderón, anunció que el resultado de su prueba de COVID-19 salió positiva y que se encuentra en aislamiento preventivo.

El funcionario precisó que es asintomático y ordenó que todos los trabajadores de esa entidad entren en cuarentena, para que se realicen jornadas de desinfección en las instalaciones.

"Recibí una comunicación donde se me informó que la prueba que me fue practicada el día martes 23 de junio como parte de los protocolos de prevención y seguimiento resultó positiva. En el mes de abril, como parte de los protocolos de vigilancia y control, me había realizado otra prueba que resultó negativa", señaló el funcionario.

De acuerdo con un comunicado de esa entidad, se dieron instrucciones para que, en el marco del plan de acción frente al COVID-19 que ejecuta actualmente esa institución, se apliquen todos los protocolos necesarios para garantizar la salud de los funcionarios y contratistas.

"Esto significa, entre otras cosas, el desarrollo intenso de trabajo en casa y la virtualidad, al igual que la toma de pruebas a todas las personas potencialmente en riesgo", aseguró Calderón.

Entre tanto, el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó a través de su cuenta de Twitter que en el Dagma hay más personas contagiadas.

"Acabo de ser informado de casos positivos para Covid-19 en el Dagma. De inmediato he orientado una cuarentena estricta en la institución, me da tristeza que los funcionarios no informen y sea documentado por terceros, espero que todos y todas se mejoren. Lo importante es la vida", precisó.

Las autoridades de salud tratan de establecer si otros funcionarios de la administración municipal estuvieron en contacto con el director del Dagma, para que se realicen las pruebas y entren en cuarentena.