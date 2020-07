Directora del Sisbén de Cali vive una pesadilla por el coronavirus

La directora del Sisbén de Cali, Claudia María Peláez, confirmó que se contagió del coronavirus y denunció que tuvo dificultades con su Entidad Prestadora de Salud (EPS), para la toma de su prueba.

La funcionaria agregó que se contagió del Covid-19, por una persona que no notificó que presentaba los síntomas del virus y afectó a la familia de directora del Sisbén, incluyendo a su padre, quien falleció por las complicaciones del virus.

“Todo inició por una cadena familiar cuando una persona sintió vergüenza en llamar para que le hicieran la prueba y empezó a esparcir el virus en mi familia. Mis allegados empezaron a presentar fiebre y luego el afectado fue mi padre que, por su edad no pudo superarlo. Me contagié cuidando a mi papá”, agregó Claudia María Peláez.

La directora del Sisbén manifestó que funcionarios de la Alcaldía de Cali tuvieron que intervenir para que su EPS le practicara la prueba del coronavirus.

“Los médicos de Coomeva que me atendieron fueron negligentes y eso no ayuda. Las EPS deben ser más proactivas en este tiempo de pandemia y no pueden tener un trato tan inhumano”, indicó.

Por el difícil momento que pasa por las afectaciones del virus, le solicita a la comunidad de Cali y del país que respeten las medidas de bioseguridad para evitar que aumenten los contagios.

“Debemos de tener autocuidado y es necesario que todos nos protejamos a nuestras familias, no nos confiemos porque este virus no es un simple gripa, es algo más complicado”, afirmó la funcionaria.

En la capital vallecaucana se registran mas de 15 mil contagios del Covid-19 y fue decretada la alerta naranja.