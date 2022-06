Docente fue enviado a la cárcel por varios delitos sexuales en Cali

Después de una audiencia de imputación de cargos y de la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, el docente del Instituto Departamental de Bellas Artes, Camilo Alberto Capote Zamora, fue enviado a la cárcel.

Los hechos por los que se le imputaron varios delitos sexuales ocurrieron entre los años 2014 y 2021, mientras laboraba como docente de un programa de licenciatura en artes escénicas y de un programa infantil y juvenil.

De acuerdo con el material probatorio, al parecer, el profesor se aprovechó de su posición de autoridad académica y agredió sexualmente a nueve alumnas, de ellas, siete eran menores de edad.

Según Luisa Fernanda Obando, delegada para la Seguridad Territorial, el docente de artes escénicas y exdirector del Festival de Teatro de Cali deberá responder por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y acoso sexual agravado.

“El material de prueba permitió conocer que las jóvenes, presuntamente, fueron sometidas en contra de su voluntad y abusadas sexualmente, tanto en las instalaciones del instituto así como en el vehículo particular del docente”, indicó la delegada.

De acuerdo con el relato de dos de sus víctimas, debido a que la institución educativa no cuenta con una debida ruta de atención frente a estos delitos, las denuncias nunca escalaron, a tiempo, ante las autoridades competentes.

“Nosotras decidimos manifestarnos de manera anónima, debido a que la Institución Universitaria no cuenta con una adecuada ruta de atención, también, como el docente era nombrado y además el director del Festival de teatro de Cali, las víctimas se fueron acumulando con los años, las denuncias no son de ahora, son de hace muchos años”, relató una de las víctimas.

Cabe resaltar que el profesor, fue capturado el pasado domingo, después de que salió de un puesto de votación en la ciudad de Cali.