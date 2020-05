Donación de sangre a domicilio, la invitación de las autoridades en el Valle del Cauca

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, hizo un llamado de alerta, para que las personas donen sangre a domicilio, ya que debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de la COVID-19, están escaseando las reservas que se requieren para salvar vidas.

Actualmente la captación de donantes ha disminuido en más del 60% y se están realizando entre 15 y 20 donaciones al día, cuando anteriormente se registraban entre 300 y 400 donaciones diarias. La situación más grave se presenta con los pacientes con enfermedades graves, como cáncer, leucemia, y otras necesidades fijas que deben seguir sus procesos y en este momento carecen de unidades de sangre.

“Esta es una época donde deberíamos estar todos guardados en nuestra casa, la gente tiene mucha preocupación de ir a los hospitales y eso ha disminuido la donación de sangre, pero es importante donar sangre, es muy importarte revisar donde podemos donar sangre, podemos donar sangre en el Hospital Universitario del Valle, en la Fundación Valle del Lili, en la Cruz Roja, pueden incluso llamar y si no quieren salir de sus hogares, pueden donar a domicilio”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento.

Por su parte Luisa Fernanda Ospina, coordinadora técnica Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle, agregó que “para nosotros es muy importante contar con los donantes porque pese a todo este entorno, seguimos teniendo pacientes muy delicados por otras enfermedades que requieren de estos 'hemo componentes' tan preciados y se nos ha disminuido mucho la donación con el miedo que hay a llegar a los hospitales y la cuarentena que impide salir a las calles”.

De acuerdo a las autoridades de salud, el déficit se presenta sobretodo en O+ y en O- que son los componentes que más se utilizan por la frecuencia de la población.

Las personas podrán solicitar por vía telefónica la unidad móvil de captación en sus casas o conjuntos residenciales y hacer la donación de sangre a domicilio o desplazarse a cualquiera de los 5 bancos de sangre que tiene la capital del Valle.

Los donantes deben ser mayores de 18 y menores de 65, pesar más de 50 kilos, no estar en estado de embarazo, no tener un diagnóstico de enfermedad infecciosa de transmisión sexual, no haber estado en zona endémica de malaria, leishmaniasis o Chagas en el último, no haberse hecho cirugías, trasfusiones, tatuajes o ponerse piercing en el último año.