Dos heridos dejan enfrentamientos entre Esmad y manifestantes en Cali

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entregó un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de las diferentes marchas que se realizaron durante la mañana y medio día de este 20 de julio en la ciudad, que culminaron en el parque de Las Banderas y la Loma de La Cruz, indicando que no se presentaron bloqueos, pero sí dificultades en la movilización de vehículos por las manifestaciones que se realizaron.

Sin embargo, en horas de la tarde, en el sector de la Loma de la Cruz, uno de los cuatro puntos de la ciudad que contaban con permiso de la Alcaldía para adelantar actividades lúdicas y culturales, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, quienes denunciaron que una vez llegó la marcha que salió desde la Universidad del Valle, y se encontraban realizando actos culturales, fueron atacados por el Esmad, con gases lacrimógenos.

“Si nosotros solamente tenemos el derecho de la palabra, porque nos quieren matar, solo estábamos en un acto cultural no estábamos vandaliando”, expresó uno de los manifestantes.

Ana Erazo, concejal de la ciudad y quien se encontraba en el lugar, rechazó estos enfrentamientos. “Una vez más me toca presenciar este tipo de cosas, la gente estaba de manera pacífica, hablando, con música, actos culturales, y de un momento a otro el Esmad y la Policía se vienen a atacar el lugar, no me parece que esto sea así, porque lo hicieron si ya se sabían de las manifestaciones en este lugar”, señaló la edil.

Estos enfrentamientos dejaron dos agentes el Esmad heridos, manera leve, uno de ellos en uno de sus pómulos por el disparo de un arma traumática. Hasta el momento, las autoridades no se han referido ni han entregado un balance sobre estos enfrentamientos.

Por otra parte, se han registrado algunos bloqueos en el sector de Meléndez sobre la calle 5 en el sur de Cali, al igual que sobre calle 70 con carrera 1b, en el norte de la ciudad.

De igual manera, la Policía Metropolitana reportó que sobre la calle 5, hacía el sur de la capital vallecaucana, varios sujetos trataron de ingresar a la fuerza y vandalizar el almacén Éxito que está ubicado en el barrio san Fernando, por lo que la fuerza pública llegó al sitio para verificar los hechos y garantizar de nuevo el orden público en este sector.

Finalmente, la marcha organizada por el comité del Paro Nacional en el Valle del Cauca que reunió a los miembros de sindicatos, centrales obreras y distintos sectores sociales que se dieron cita desde horas de la mañana en la plazoleta de San Francisco en el centro de Cali, llegó al parque de Las Banderas en total calma.

En el lugar los marchantes se concentraron alrededor de una tarima, donde adelantaron actos culturales y artísticos.