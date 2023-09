Duro enfrentamiento entre la gobernadora y candidato a la Gobernación del Valle

Hay polémica en el Valle del Cauca por el enfrentamiento entre la Gobernadora, Clara Luz Roldán y el candidato a la Gobernación del Valle Tulio Gómez.

Las diferencias se gestaron luego de que la mandataria vallecaucana escribiera a través de su red social X que el aspirante al cargo mayor del departamento tenía nexos con el narcotráfico.

"Sr. @tulioagomez, ya que usted ahora dice que va a ser “el luchador contra la corrupción”, ¿por qué no comienza explicándole al Valle si ha hecho negocios con narcotraficantes? Porque según la Unidad Investigativa de El Tiempo, usted le habría comprado un lote a la esposa de un narcotraficante, quien está en un proceso judicial por presunto lavado de activos agravado", escribió la mandataria.

Ante dicha acusación, el empresario y candidato a la Gobernación del Valle, Tulio Gómez, a través de una rueda de prensa, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue a la mandataria por su presunta parcialidad en los comicios territoriales.

"(…) Solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación disciplinaria sobre la conducta de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por flagrante intervención en política al utilizar su posición dominante, y el cargo para lanzar epítetos y hacer señalamientos que afectan mi integridad moral y dignidad. La gobernadora Roldán violó el principio de imparcialidad contemplado en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia", indicó el candidato.

De igual manera, Gómez, le solicitó al ministerio Público "la suspensión de la citada servidora pública durante el proceso electoral que se avecina, y la asignación de un gobernador apto en garantía de un proceso electoral transparente e imparcial".

Ante esta solicitud, la mandataria, a través de su cuenta de X arremetió contra Gómez asegurando que se estaba comportando como un "politiquero cualquiera" y resaltó que lo espera en el juzgado.

"Yo no esperaba de usted que terminara como un politiquero cualquiera inventando escándalos para buscar votos, le reitero, muestre las pruebas, o se retracta y si no es así; lo espero en el juzgado", escribió Roldán.

Acto seguido, el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia sostuvo que "con mentiras y acusaciones sin fundamento no hay espacio para un debate que construya. No se puede construir política con base en la difamación o repitiendo mentiras de sectores que históricamente no le han aportado nada al Valle".

Cabe resaltar que muchos sectores políticos se han pronunciado al respecto asegurando que ambos han utilizado la red social como si fuera "un circo".