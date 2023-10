"El 100 % de los puestos de votación están habilitados en el Valle": secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, confirmó que los 1.124 puestos de votación se encuentran habilitados en el departamento.

Además aseguró que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna novedad con los kits electorales, ni en los puntos de votación.

"En lo que corresponde a entrega de kits no se ha presentado ninguna novedad, el 100% de los puestos están habilitados y dispuestos a atender a los votantes, inicialmente se estaba evaluando la posibilidad de reubicar unos puestos tanto el Palmira como en Jamundí, pero no van a ser reubicados, no tenemos ningún puesto reubicado, ni por orden público ni por afectación de la ola invernal", precisó Murcia.

De igual manera, Murcia indicó que el departamento cuenta con un componente robusto de seguridad para garantizar la tranquilidad durante el marco electoral.

"En el departamento del Valle tenemos un componente robusto, (…) Estamos trabajando de la mano de la Fuerza Pública, el ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional en lo que corresponde al Pacifico colombiano, hemos venido trabajando, las diferentes autoridades para garantizar este día", agregó.

Por otro lado, Murcia aseveró que el departamento cuenta con diversos planes de contingencia para evitar el actuar de estructuras criminales en medio del certamen electoral.

"Nosotros tenemos planes de contingencia establecido para garantizar el tema electoral, hemos buscado afectar las diferentes estructuras criminales en el Valle que tienen la mala práctica de querer incidir de una u otra manera en los comicios, por eso hemos tenido diferentes burbujas superlativas como lo es Buenaventura, Tuluá, Palmira y Cali a efectos de garantizar que estas estructuras no ejerzan afectación de los comicios", manifestó Murcia.

Delitos

El secretario indicó que en el departamento se registraron delitos electorales como "trashumancia electoral, la compra de votos y el constreñimiento".

"Tenemos todas las capacidades, más de 160 fiscales trabajando, pero la herramienta fundamental es la denuncia ciudadana a través de los canales establecidos para afectar esos bandidos que quieren comprar votos y afectar la democracia", concluyó.