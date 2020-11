El Carmen de Atrato, Chocó, pide ayudas urgentes para damnificados

A casi una semana del desbordamiento del río, las autoridades locales de El Carmen de Atrato, Chocó, advirtieron que no han recibido ayudas humanitarias del gobierno departamental ni nacional para las 67 familias damnificadas.

Se necesitan alimentos, frazadas y elementos de aseo personal para los 272 habitantes que perdieron sus casas o enseres.

Más información: Reubicarán corregimiento en Chocó, inundado por las lluvias

El alcalde de El Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos Oquendo, aseguró que ha sostenido varias reuniones virtuales, pero no han llegado las ayudas.

Dos personas muertas y 40 casas dañadas dejan las inundaciones en este municipio, uno de los 17 que sufrió emergencias por las lluvias en Chocó.

📻#AlAire990AM I El alcalde de El Carmen de Atrato en Chocó (@elcarmendeatr), Jaiberth Ríos, hizo un llamado urgente al Gobierno para que envíe ayudas a los 272 damnificados y maquinaria para retirar los derrumbes de las vías. pic.twitter.com/JIsX5nArlH — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) November 20, 2020

Lea además: Paso controlado a un carril en la vía entre Dabeiba y Uramita a partir del viernes

Otra de las dificultades es que los derrumbes tienen incomunicado a El Carmen de Atrato con el resto de Chocó y los campesinos no han podido sacar los productos lácteos, señaló el alcalde Ríos Oquendo.

"Las vías rurales del municipio están colapsadas por pérdida de banca. Solo tenemos habilitado el paso El Carmen-Medellín y Medellín-El Carmen. Los campesinos no tienen para sacar su leche ni sus productos al casco urbano porque no tienen vía. Todos los días me preguntan que cuándo va a llegar la maquinaria", señaló.

La temporada invernal deja 34 mil personas damnificadas en Chocó, que confirman unas 8 mil familias, según el más reciente censo. Unas 70 estructuras entre casas, escuelas, puentes y acueductos se dañaron por el desbordamiento de dos ríos.