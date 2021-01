El caso de once desaparecidos en Tumaco "es muy confuso": gobernador Jhon Rojas

“Las denuncias son de once personas desaparecidas. No hemos tenido contacto directo con las once familias porque el caso es materia de investigación”, manifestó el mandatario.

Además, reiteró que la información que se tiene es que las personas salieron de sus casas a trabajar en zona zural del municipio de Mosquera.

Las primeras informaciones que se tienen es que la desaparición de las once personas se habría dado al parecer después de haber sido víctimas de un secuestro.

Los hechos se conocieron porque uno de los amigos de los desaparecidos, que también iba con ellos al sector, al parecer logró escapar lanzándose al mar y llegando a la playa donde fue auxiliado.

También habló la esposa de uno de los desaparecidos, quien pidió a las autoridades esclarecer los hechos y dar con el paradero de su pareja.

“Estamos en la incertidumbre y espera de no saber nada. Lo único que queremos y pedimos a las autoridades que no dejen de buscar (…) que no nos dejen solos que nos ayuden a encontrarlos”, dijo la mujer esta semana, después de conocerse la noticia.