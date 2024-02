El 'jalón' de orejas del minDefensa por la visita de Andrés Escobar al batallón de Cali

Durante su visita a Cali, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a las investigaciones que adelantan por la visita del concejal Andrés Escobar al cantón militar en la capital del Valle del Cauca.

El hecho que ocurrió a finales de enero del 2024, generó controversia por los videos y fotos que emergieron de la visita del polémico concejal al Batallón Pichincha, en donde aparentaba, supuestamente, que estaba comandando una escuadra militar.

"La investigación aún está en curso. Hemos reprobado esa presencia, sobre todo por lo que significó la afectación a unas comunidades, en la presencia del hoy concejal armado frente a comunidades, que no es un buen mensaje, precisamente, para la Fuerza pública", manifestó el minDefensa.

Luego de conocerse los hechos, una comisión de la Inspección General del Ejército se trasladó el mismo día a Cali para indagar sobre la presencia del líder político del Centro Democrático.

Desde la oficina de comunicaciones del concejal, manifestaron que Escobar estuvo en el batallón para realizar un spot publicitario a través de su empresa de marketing.

"Puso a disposición su equipo de trabajo para realizar el spot publicitario donde se resaltan las ventajas de que los jóvenes presenten el servicio militar", dijo el equipo de Escobar.

El ministro de Defensa corroboró dicha justificación, sin embargo, cuestionó el accionar u omisión del comandante de la Unidad por permitir que el concejal imputado por usurpar funciones de la Fuerza Pública, realizara dicha actividad en el batallón.

"No estaba en una actividad de instrucción, eso sí es evidente. No había ni siquiera unas recomendaciones que él hiciera. Se trataba de un vídeo que había pedido autorización. Y aquí, por lo menos, me parece que es una falta de criterio del comandante de la unidad en permitir, con esa connotación pública que ha tenido ese concejal, la presencia en la unidad militar", puntualizó el ministro Velásquez.