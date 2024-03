¿El 'Puño a la Resistencia' en Cali puede ser declarado un monumento nacional?

El 'Puño a la Resistencia' es la estatua construida por parte de los manifestantes del Paro Nacional en Cali en el 2021. Una obra que ha sido polémica, porque para algunos representa la lucha de la comunidad, para otros, un periodo de violencia y bloqueo en la capital del Valle del Cauca.

Le puede interesar: Incautan alrededor de media tonelada de marihuana en vehículo hurtado al INPEC en Valle del Cauca

A pesar de que lleva casi tres años construida, la permanencia del 'Puño a la Resistencia' en el sector de Puerto Rellena, al oriente de la ciudad, volvió a generar controversia cuando el presidente Gustavo Petro, propuso convertirlo en un monumento nacional.

“¿Por qué el Ministerio de Cultura del gobierno del cambio no declara este monumento un monumento nacional? la historia se hace así o no se hace, o somos simplemente espuma, o somos huracán en la historia”, manifestó el jefe de Estado.

Después, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas anunció oficialmente que acompañará a la comunidad de 'Puerto Resistencia' (como renombró a 'Puerto Rellena'), en Cali, para solicitar la declaratoria de esta escultura como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

¿Es viable la declaratoria?

Aunque haya una solicitud presidencial, "hasta ahora no ha comenzado nada, eso tiene unos requisitos para ser monumento. Una cosa es decirlo y otra cosa es iniciar el proceso. Vamos a ver qué decide el Ministerio de Cultura y además todos los entes que tienen que ver con los monumentos históricos", fueron las palabras de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por su parte, Leonardo Medina, ex subsecretario de Patrimonio Público de Cali, dijo que la estatua no se puede declarar como monumento nacional vía decreto, que hay aspectos de ley que debe cumplir y que, en su calidad de experto, el 'Puño a la Resistencia' no alcanza la categoría de monumento.

"La ley general de cultura señala un procedimiento: la ciudad debe tener los permisos de ocupación de espacio público, la lista de inventarios de ese bien y debidamente asegurado. Hasta donde recuerdo, esa estatua no cumplía esos requisitos. Por lo tanto, es un trámite que debe surtirse con el debido rigor", dijo el exfuncionario.

Hay que mencionar que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que la permanencia del 'Puño a la Resistencia' en Puerto Rellena tendrá que ser debatida entre toda la comunidad.

"El debate, así, no se debe reducir a meros trámites de nominación. Si queremos una reconciliación en y con el territorio, hay que aplicar la verdadera justicia, no la del consenso del mejor de los argumentos posibles, porque eso terminaría en una nueva imposición. En este caso, la comunidad del oriente, se les reconoce su capacidad de usar la palabra para juzgar su propia realidad y deciden expresar los juicios que ellos mismos ya han juzgado como verdaderos. En últimas, son ellos los que definen la objetividad del monumento, son ellos los que han dicho lo que el monumento contiene, lo que expresa, lo que dice por ellos. La lucha por el reconocimiento", manifestó el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza.

Le puede interesar: Valle del Cauca: se esperan más de 430.000 turistas en Semana Santa

Hay que mencionar que la estatua fue construida de manera irregular en una parte de la ciudad en donde iba a pasar el sistema de transporte masivo MIO.