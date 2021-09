Emcali denunciará ante la Fiscalía a contratista por certificaciones bancarias falsas

La Empresas Municipales de Cali (Emcali) presentará este martes ante la Fiscalía una denuncia en torno a que las certificaciones bancarias presentadas por la empresa Proctor Construcciones S.AS. para ganar dos contratos con la entidad, son falsas.

Este nuevo capítulo se deriva de una revelación que hizo el ente investigador sobre el posible nexo de Emilio Tapia, uno de los capturados por el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados y el MinTIC, en dos contratos con la entidad.

Ante esta situación, el abogado Hernando Morales, asesor de la gerencia de las Emcali, indicó que los documentos que se utilizaron para obtener los dos contratos son falsos.

“A través de la gerencia de Emcali, al ser falsas dichas certificaciones que reposan en los dos contratos, presentaremos una denuncia de la situación por ser víctimas como empresa de una red que provee documentación fraudulenta para procesos licitatorios”, señaló el jurista.

Se conoció también que Emcali descartó caducar contratos de Emilio Tapia con cupos de crédito falsificados. "La caducidad no procede sino cuando el contrato no se está ejecutando en debida forma y a Emcali no le aplica la Ley 80, y no tenemos la capacidad de caducar el contrato. El ministerio se equivocó al declarar la caducidad del contrato. En ninguna ley se establece esa caducidad. Después van a tener que asumir consecuencias. Con todo respeto, el ministerio se equivocó jurídicamente", puntualizó.

Agregó que "también estamos citando el contratista para tomar las decisiones que haya lugar ya teniendo la prueba que nos entrega Itaú, al terminar la reunión tomaremos las acciones legales para solicitarle al juez la suspensión de los contratos".

Uno de los contratos cuyo valor fue $1.400.000, tuvo como objeto reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la PTAR de Puerto Mallarino y el otro es por $725.100 destinados para la renovación de los componentes priorizados de la alimentación eléctrica de la PTAR de Puerto Mallarino fase 1.

Además, se investiga la amistad que existe entre Tapia y el represente legal del Consorcio Clarificación Puerto Mallarino, Herles Rodrigo Ariza, quien está a cargo de las obras de intervención de la planta de tratamiento que tiene el mismo nombre del consorcio.

De igual manera, el abogado aseguró que aunque no se puede afirmar que las empresas que contrataron con Emcali sean de Emilio Tapia, ya que no hay pruebas porque en los certificados de cámara y comercio no figura, de igual manera se investigarán conexiones.

Cabe recordar que los detalles sobre las presuntas relaciones entre Emcali y Emilio Tapia se conocieron a propósito de las audiencias contra los implicados en el caso de la Unión Temporal Centros Poblados.