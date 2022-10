Emilio Tapia asegura que fue el primero en declarar a la Fiscalía sobre corrupción en Emcali

El polémico contratista Emilio Tapia afirmó a través de un comunicado, desde la cárcel de el Bosque en Barranquilla, que él fue en primero en colaborar con la justicia, con el fin de buscar verdad, justicia y no repetición para develar presuntos hechos de corrupción en las empresas municipales de Cali (Emcali).

Este pronunciamiento lo realizó Tapia, al cuestionar la imputación que realizó en su contra la Fiscalía, por estar nuevamente implicado con estos actos de corrupción, por el cual le formularon cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con los elementos de prueba, el polémico contratista en compañía de otras tres personas, presuntamente gestionó la obtención de documentos con información falsa para soportar millonarias licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en el año 2021.

Le puede interesar: Contraloría interviene en Emcali tras denuncias por corrupción en contratación

En desarrollo de la investigación se estableció que Tapia Aldana supuestamente controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían a los 3.798 millones de pesos y otro por un monto que superó los 2.414 millones de pesos.

"Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali", indicó la Fiscalía General.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia”, dijo Tapia.

Lea también: Protestas contra corrupción en Emcali y la Alcaldía terminaron en disturbios

Así mismo, sostuvo que “tal denuncia, sobre las presuntas irregularidades acaecidas al interior de los referidos procesos licitatorios adelantados por Emcali y desconocidas hasta entonces por las autoridades, fueron producto de mi ánimo de colaboración con la administración de justicia y consecuente, además, con la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”.