Empleados del hospital San Juan de Dios en Cali denuncian demoras en sus pagos

El hospital San Juan de Dios, en sus sedes de la ciudad de Cali y del municipio de Cartago, siguen registrando una difícil situación económica por las millonarias deudas de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que podrían superar los 30.000 millones de pesos.

Luis Enrique Valencia, presidente del sindicato del hospital, manifestó que se presentan unos atrasos en la parte salarial y en las prestaciones sociales que afecta a los médicos desde hace 13 meses, además, también los funcionarios de enfermería y de la parte administrativa, han reportado demoras en sus pagos.

“Las personas con contrato indefinido tienen unos atrasos con la prima del mes de junio de los años 2020 y 2021. Había un estimado de la deuda de las EPS de cerca de 36.000 millones de pesos pero esta cifra se puede incrementar”, dijo el presidente de sindicato

Por esta situación han realizado plantones a las afueras del hospital para solicitar que se pongan al día con los pagos y llamar la atención de autoridades nacionales.

“El Gobierno Nacional debe de poner en cintura a las EPS para que cancelen los dineros que le adeudan al hospital, no podemos desconocer que la gobernación del Valle ha estado atenta a la problemática pero también se presenta una dificultad con la gerencia porque no han tratado de darle una solución y no dan un buen manejo”, aseguró sobre el tema el funcionario.

El hospital San Juan de Dios es el segundo más importante de Cali de nivel dos que atiende la población más vulnerable de la ciudad, por esta razón es fundamental que siga prestando sus servicios en salud.