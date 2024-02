Emprendedores en el departamento de Chocó recibieron 18 certificados por sus ideas de negocio, que según el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), contribuyen al desarrollo de la región.

La entrega se desarrolló durante un evento para reconocer que hayan terminado su proceso en el Fondo Emprender. Sus aportes se hicieron desde sectores como la agricultura.

"Es una función del Fondo Emprender promover los emprendimientos. Lo que hicimos fue entregar unos capitales semillas para que 18 emprendedores del Chocó puedan iniciar su proyecto, su negocio. Esperamos que (…) generen empleo y muchos más recursos para el departamento y la ciudad, pero, sobre todo, que generen una nueva mentalidad para que podamos progresar", resaltó el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño.

La entidad resaltó que la confianza en la creación de empresas se ve reflejada en numerosos casos de éxitos que han impulsado el crecimiento en el departamento.

El Sena resaltó varios casos como el María Alejandra Mosquera, emprendedora de Printytex - Agencia de Publicidad y Textil.

"Mi proyecto me ha servido para coger más independencia como mujer joven, me ayudó a crecer como persona. Me siento muy contenta, porque voy a poder obtener todos los objetivos que quería desde que tomé la decisión de emprender, porque cuando escogí mi carrera de diseñadora era porque quería crear empresa y así generar empleo en la población", sostuvo Mosquera.