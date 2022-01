Empresaria liberada de secuestro de disidencias Farc contó su dura experiencia

La empresaria de 63 años que había sido secuestrada en horas de la mañana en la zona rural de la ciudad de Jamundí, le contó a RCN Radio Cali los momentos de tensión que vivió mientras fue privada de la libertad desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

“Yo iba para la granja, cuando un carro blanco pequeño se me atravesó. De inmediato hombres armados y uniformados me subieron al carro pequeño y me pusieron un saco en la cabeza”, relató Martha Vargas.

Según ella, la única información que le dieron fue que estas personas hacían parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y que su secuestro obedecía a que con ella iban a mandar un recado a la empresa avícola donde supuestamente trabajaba.

En diálogo con RCN Radio, la adulta mayor contó que los delincuentes la confundieron con su hermana quien es la actual tesorera de la Avícola familiar.

“Ellos no sabían porqué me estaban llevando, siempre mencionaban el nombre de mi hermana. Ellos decía que la iban a llamar a solicitarle 10 millones de pesos mensuales para que les ayudáramos a sostenerse”, puntualizó la empresaria.

Este rescate se logró en horas de la tarde gracias a la presión y rápida acción de las autoridades, quienes en un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Gaula Militar del departamento lograron devolver a Martha Vargas a la libertad en la ciudad de Yumbo, otro municipio del Valle del Cauca.

“Me siento más tranquila porque ustedes me están cuidando, estaba muerta del susto porque no me decían nada. Me golpearon y me quitaron mis documentos”, Finalizó Martha.