En Cali exigirán pasaporte sanitario deportivo para hacer actividades al aire libre

Cali es la primera ciudad del país en exigir Pasaporte Sanitario a los deportistas que deseen realizar actividades al aire libre.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Deporte y Recreación municipal, al señalar que esta norma hace parte de las nuevas medidas para la práctica deportiva, además de la ampliación en el rango de edad y la extensión de la distancia.

De acuerdo a Carlos Diago, secretario de Deporte y Recreación de la ciudad, para poder ejercer este derecho, las personas tendrán que tramitar dicho documento, el cual deberán portar de manera física o digital, si quieren desarrollen este tipo de acciones en la ciudad, ya que es una herramienta que le permitirá a la Administración Municipal controlar la propagación del COVID-19.

Los usuarios deberán ingresar al sitio web de la Alcaldía de Cali, www.cali.gov.co, hacer clic en el enlace Pasaporte para Deporte Recreativo y diligenciar los datos.

“El Pasaporte Sanitario es una herramienta importante que se enlazará con la Secretaría de Salud, para controlar la propagación de la COVID-19 entre los practicantes de actividades deportivas al aire libre, es así como las personas al entrar al enlace, deberán digitar algunos datos personales y responder ocho preguntas que permitirán conocer el riesgo epidemiológico”, afirmó el funcionario.

El documento se autoriza para que las personas que estén en el rango de edad entre 18 y 69 años, se puedan ejercitar de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

Una vez el deportista tenga el PDF deberá portarlo, pues luego de la socialización y pedagogía pertinente en la primera semana, las autoridades competentes lo podrán exigir en los puestos de control.

En el caso de los menores de edad, podrán llevar a cabo actividad física los niños mayores de 6 años, durante tres veces a la semana, por 1 hora al día entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m, ellos deberán estar acompañados de un cuidador no mayor de 60 años.

En el mismo horario podrán disfrutar de la actividad física los niños entre 2 y 5 años, tres veces a la semana, pero solamente durante media hora.

Cabe recordar que las actividades que se pueden realizar al aire libre son caminar, trotar, montar bicicleta y hacer trabajo funcional individual con el protocolo de bioseguridad indicado como lo es el uso permanente del tapabocas, portar kit de bioseguridad, tener una distancia mínima de 5 metros entre personas y evitar realizar actividad en grupos.

Entre tanto se eliminó la restricción de un kilómetro alrededor de la residencia para realizar deporte.