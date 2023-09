En Cali realizan gestión para obtener una obra del maestro Fernando Botero

En ese sentido, se pronunció el Secretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado, quien dijo que espera que prontamente la ciudad pueda adquirir una obra del recién fallecido artista colombiano Fernando Botero, luego de estar en negociaciones por más de dos años.

"En Cali no tenemos ninguna obra que pertenezca a la ciudad del maestro Fernando Botero. Sin embargo, hace ya más de dos años se ha adelantado la gestión para poder tener una de sus obras en nuestra ciudad. No hemos logrado contar con la concurrencia del Gobierno Nacional para poder tener algunas de sus obras en este espacio y esto no ha permitido que tengamos ahora una majestuosidad del maestro Botero en la ciudad. Esperamos prontamente poder tenerla", puntualizó el funcionario.

Le puede interesar: Hija de Fernando Botero revela cuál fue la última obra que pintó

Hay que mencionar que en el 2013 estuvo en Cali la obra, ‘Viacrucis, la Pasión de Cristo’, del maestro Fernando Botero, compuesta por 61 pinturas y se pudo apreciar en La Biblioteca Departamental entre octubre y y diciembre de ese año.