En Cali se evalúa volver obligatorio vacuna contra covid para ir a eventos públicos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció este martes que evalúa la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso a todos los establecimientos comerciales nocturnos de la capital del Valle del Cauca.

"Estamos evaluando tener con obligatoriedad la vacuna para poder ingresar a discotecas, conciertos, bares y Estadio. Realmente se nos han reducido el flujo de personas a ser vacunados, no queremos tener el cuarto pico de los no vacunados, no queremos volver a momentos de cierre y de dificultades en Cali", Indicó el mandatario.

Le puede interesar: Cinco viviendas fueron consumidas por un incendio en zona rural de Tuluá

Aseguró que va a radicalizar su posición porque, a su parecer, la ciudadanía aún no ve la importancia de la pandemia, debido a que el flujo de la vacunación ha disminuido en las ultimas semanas.

Agregó que la vacuna no es una medida formal sino una forma de evitar la enfermedad y la muerte a consecuencia de esta.

El alcalde de Cali dijo que aunque sea la aplicación de una dosis de la vacuna anticovid, por parte de una persona, demostraría la intención que tiene en evitar la diseminación del virus.

Le puede interesar: Encuentran el cuerpo sin vida de líder medioambiental en Cali

"En ese sentido, prefiero pedir obligatoriamente la vacuna para quien va a estos espacios a tener irresponsables que visitan y con ello posibilidad de diseminar el virus", puntualizó Ospina.

Esta determinación será evaluada por el Alcalde y de ejecutarse, se haría, como lo mencionó, a través de un decreto que señale que sin carnet de vacuna no se puede entrar a dichos establecimientos o eventos.

Le puede interesar: Denuncian al Alcalde de Cali ante el comité de estupefacientes de la ONU

De acuerdo a Ospina, dependiendo del número de vacunados en la ciudad se ampliaría el aforo de establecimientos y eventos como los esperados Juegos Panamericanos Junior, el Mundial de Salsa, la Bienal de Danza y la Feria de Cali, pasando del 50 al 70%.