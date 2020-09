En defensa propia, policía habría apuntado su arma durante protestas en Cali

La imagen de un patrullero de la Policía Metropolitana de Cali apuntando con su arma a los manifestantes se hizo viral en redes sociales.

El hecho sucedió durante las protestas del pasado jueves 10 de septiembre, en el parque de las banderas, cuando cientos de jóvenes manifestaban por la muerte del abogado Javier Ordóñez en Bogotá.

El uniformado Ángel Gabriel Padilla, quien figura en el material visual, decidió salir a los medios y contar su versión de los hechos, asegurando que desenfundó su arma en legítima defensa.

“Hay algo que los medios no quisieron difundir y es que una persona encapuchada apuntó con un arma contra mi integridad y mi vida, causándome un impacto en mi pierna izquierda”, relató el patrullero.

Padilla, quien está en recuperación por la herida en la pierna, hizo un llamado a la tolerancia y a no juzgar sin conocer la realidad de los hechos, debido a que la imagen no mostró como el encapuchado sacó el arma y atentó contra su integridad.

“Me encontraba casi en estado de indefensión porque me encontraba herido. Afortunadamente la herida sólo causó daño muscular, no comprometió ningún hueso o la extremidad”, aseguró el uniformado.

Luego de ocurridos los hechos, debido al impacto por arma de fuego, el patrullero fue atendido por sus compañeros y luego fue llevado a un centro asistencial.

Por este caso hay una denuncia instaurada por el delito de lesiones agravadas contra servidor público, instaurada el 11 de septiembre del año en curso.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, durante las protestas del jueves los manifestantes arremetieron contra seis Centros de Atención Inmediata, ocasionando daño en uno de ellos y dejaron tres uniformados lesionados.

La acción policial deja como resultado la judicialización de seis personas y la imposición de 52 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia generados durante estas manifestaciones.