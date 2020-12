En Valle comenzarán traslados de pacientes Covid a otros departamentos

Las autoridades sanitarias del Valle del Cauca hicieron un llamado a los familiares de pacientes con Covid-19 para que autorice su traslado a las Unidades de Cuidados Intensivos en otros departamentos ante la falta de UCI en la región.

Este traslado se hace necesario para garantizar la atención de aquellos pacientes cuya condición es delicada.

Le puede interesar: Gobernadora del Valle advierte sobre altos costos de medicamentos para pacientes UCI

"La situación cada minuto es más compleja. Teníamos 17 pacientes que referir, organizamos una ruta humanitaria con los departamentos vecinos, pero, de once pacientes que logramos ubicar, solo uno se movió por la negativa de los familiares y de los mismos pacientes", sostuvo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

"Quiero dejar la certificación de que, cuando conseguimos una cama y el paciente o su familia no lo acepta, se pierde la prioridad en la búsqueda de las mismas, por lo que tenemos que usar los departamentos vecinos porque no damos abasto”, señaló.

La funcionaria agregó que inicialmente se ha iniciado el traslado de pacientes entre municipios del Valle, pero esta medida ha tenido complicaciones, ya que los familiares se niegan a su traslado.

“Hay que recordar que se debe utilizar lo menos posible los servicios de salud de urgencias, a no ser que realmente tenga una urgencia. Una urgencia es aquella circunstancia que pone en riesgo su salud y su vida, no asista a nuestros servicios, permítanos atender los pacientes que realmente lo necesitan y ayúdenos no presionar el sistema de salud”, manifestó.

Debido a la complejidad que se maneja en la red hospitalaria, es que continúan canceladas las cirugías programadas en donde se requiere ocupación de camas UCI, además, se suma la escasez de medicamentos necesarios para la atención en los servicios de cuidados intensivos.

Lea también: Cali tendrá ley seca total desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero

“Muchas clínicas nos están entregando en préstamo sedantes que nos va a permitir abrir camas, pero aun así, la situación es supremamente compleja. Tenemos más del 90% de ocupación de camas UCI. Estamos pidiendo a las clínicas diferir procedimientos que puedan esperar 15 días para tener una mejor capacidad de respuesta”, explicó Lesmes.

Cabe mencionar que, desde el pasado 28 de diciembre, el Valle del Cauca bajó a naranja el nivel de alerta en la red hospitalaria, además se abrieron diez Unidades de Cuidado Intermedio en el hospital San Juan de Dios, con lo que se busca desescalar pacientes del Hospital Universitario del Valle.