[En video] Abogado llama "bandidos" a funcionarios de la Alcaldía de Cali

Polémica causó en Cali una acalorada discusión entre el reconocido abogado y aspirante al Congreso, Elmer Montaña, con funcionarios de la Alcaldía de la capital vallecaucana, entre los que estaban el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Dannis Rentería, luego que el jurista los llamara "bandidos".

Los hechos se registraron en la plazoleta Jairo Varela, cuando un grupo de carretilleros, representados por el abogado, mantenían un encuentro con los dos funcionarios de dicha Secretaría. La reunión estaba siendo grabada, por lo que el altercado quedó registrado en video.

Al parecer, la molestia del abogado se generó por el uso de la palabra. Se conoce que las partes estaban discutiendo un contrato que busca reemplazar los vehículos de tracción animal de los carretilleros de Cali y que emprendan en otro tipo de actividades.

"No es la manera y tengo la prueba, aquí está la prueba de cómo ustedes están actuando. No señor, no merecen respeto, porque son unos bandidos, ustedes son unos bandidos. Bandidos. sinvergüenzas. ¿Por qué están aquí? ¿por qué actúan aquí?", dijo Elmer Montaña, en medio de la discusión.

El hecho aunque no pasó a mayores fue tensionante. Como se observó en el video, pareciera que entre el abogado y el Secretario de Paz y de Cultura Ciudadana, el incidente hubiera podido irse a los físico; sin embargo, los demás integrantes de la reunión lo impidieron al separarlos.

Esta situación se suma a todos los aspectos que han rodeado el polémico convenio interadministrativo entre la Secretaría de desarrollo Económico e Impretics, según registro en el Secop 4171.010.31.1.175 – 2021, que empezó su ejecución en la primera semana de octubre y que irá hasta el 31 de diciembre de 2021, por un valor es de $3.150 millones.