En video quedó registrada golpiza de motociclista a agente de tránsito en el Valle

La brutal agresión en contra de un agente de tránsito se registró en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. La víctima es el guarda Carlos Gómez, quien fue atacado por un motociclista al que le pidió la licencia de conducción y la cédula.

Uno de los testigos captó lo sucedido en video. En la grabación se observa cuando justamente el agente le solicita los documentos al motociclista, quien hace caso omiso y se sube a su vehículo, al parecer, con la intención de huir del lugar de los hechos.

En ese momento el guarda se pone frente a la moto para impedir que el hombre se vaya. El sujeto, segundos después, se baja, agarra del cuello al funcionario, lo azota contra un semáforo y le pega un puño en la cara, además de tratarlo con insultos.

“A mí me respetás”, se escucha decir al agresor, mientras un ciudadano se pone en medio para tratar de calmar los ánimos. Entretanto, el agente le dice que él no es quien está infringiendo la norma y que lo que está haciendo es cumplir con su labor. “No te vas a ir de aquí hasta que no venga la Policía”, le dijo al agresor, quien se había subido una vez más a la moto, pero se bajó de nuevo, le dio una patada al agente, le lanzó unos puños y lo agarró fuertemente del cuello.

En ese momento, varios ciudadanos tuvieron que intervenir para detener la brutal agresión contra el guarda de tránsito, que, según se evidenció en el video, no respondió al ataque, simplemente trató de evitar, hasta donde pudo, que lo golpearan. Se conoció que el agente Gómez, quien lleva diez años en la Secretaría de Movilidad de El Cerrito, debió recibir atención médica y fue incapacitado por cinco días, mientras que el motociclista que lo atacó fue detenido.

El secretario de Movilidad de El Cerrito, Édinson Quintero Tello, aseguró que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de agresión a servidor público, que podría conllevar una pena de 4 a 8 años de cárcel.

"Esta persona no portaba licencia de conducción ni el SOAT y tampoco la revisión técnico-mecánica", indicó el funcionario, al puntualizar que, pese a lo sucedido, las agresiones contra servidores públicos no son comunes en El Cerrito.