Encontrón entre alcalde de Cali y personero por reinstalación de estatua de Sebastián de Belalcázar

Después de que la Personería Distrital indicara que abrió investigación disciplinaria en contra de seis funcionarios de la Alcaldía de Cali, por la demora en la reinstalación de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el mandatario Distrital invitó al personero a leer sobre historia.

Según la entidad, la indagación inició porque después de siete meses de la restauración del monumento, la administración Distrital aún no la ha instalado, a lo que el alcalde Jorge Iván Ospina respondió que no se pondrá en su pedestal hasta que no esté lista la nueva placa y resaltó que no será el personero quién lo obligue a hacerlo.

“Señor personero: lea la historia, si usted no lee la historia no va a poder entender. Y su sanción o su búsqueda de sanciones es completamente ahistórica. Si Sebastián de Belalcázar ha sido tumbado, es porque un sector de la sociedad identifica allí lo colonial, lo esclavista, lo que le significó la conquista y la colonia a los pueblos amerindios”, indicó el alcalde.

De igual manera, Ospina fue enfático en resaltar que el monumento no será instalado hasta que esté lista la nueva placa histórica que llevará su pedestal.

“Si usted entendiera el significado que tiene Belalcázar, podría comprender que no se trata sencillamente de un momento, se trata de significados para las sociedades, esos significados deben ser resueltos y hasta cuando no tengamos la placa que oriente esos significados, el Sebastián de Belalcázar no va a ser instalado. Y no va a ser usted el que nos obligue frente a fenómenos que han lacerado la historia de nuestros pueblos”, agregó Ospina.

Le puede interesar: Alcalde de Cali aprueba texto de la nueva placa que llevará el pedestal de Sebastián de Belalcázar

De acuerdo con el contexto aprobado por la Administración Distrital, el pedestal llevará el siguiente escrito:

"Los herederos de esos antepasados indígenas grabamos aquí, en el pedestal de la estatua del fundador de la ciudad de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestro reconocimiento y exaltación del valor y heroísmo que demostraron con su sangre los pueblos indígenas de Timba, Guales, Xamundí, Bichicama, Amayme, Vixes, Muhlaló, Cachibí, Ambichintes, Bitaco, Dagua, Atuncelos, Yumbo, Gorrones, Calimas, Lili, Chinches, Bolo, Pance, Polo y Petecuy. (…) Ellos ofrecieron toda su resistencia a la conquista de sus territorios y murieron con honor. Por ello, los proclamamos como ejemplos de dignidad y de valentía", señala un fragmento de la placa.

Lea además: Estatua de Sebastián de Belalcázar: Investigan a seis funcionarios de Alcaldía de Cali

Investigación

Por su parte, la Personería de Cali abrió una investigación disciplinaria en contra del secretario de Cultura, Ronald Mayorga Sánchez y el secretario de Seguridad y Justicia (e), Jimmy Dranguet.

También contra el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, el director de Planeación, Roy Alejandro Barreras y el director de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto, subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina, por un presunto incumplimiento del deber funcional de resguardar el patrimonio cultural de Distrito.